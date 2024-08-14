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    «Наполи» может подписать сразу двух шотландцев

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    «Наполи» до закрытия трансферного окна может приобрести двух игроков сборной Шотландии.

    Билли Гилмор
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    Билли Гилмор

    Речь идет о полузащитнике «Брайтона» Билли Гилморе и хавбеке «Манчестер Юнайтед» Скотте Мактоминее.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Гилмор уже дал согласие на переход в «Наполи». Сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Еще три миллиона «Брайтон» получит в виде бонусов.

  • Источник: «Челси» возобновил переговоры с «Наполи» по трансферу Осимхена
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    • Источник также отмечает, что у «Наполи» пока нет договоренности с «МЮ» по трансферу Мактоминея. Известно, что английский клуб рассматривает только вариант с продажей игрока.

    Transfermarkt оценивает стоимость Гилмора в 18 миллионов евро, а Мактоминея — в 32 миллиона.

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