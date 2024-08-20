Ташуев про Глушенкова: Молодой и потенциально очень сильный футболист

Российский тренерподелился мнением об игре нападающего. Форвард попал в расширенный состав сборнойна товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«У Глушенкова не может быть конфликта с Карпиным. Может, были некие недомолвки, но Максим — молодой и потенциально очень сильный футболист. Сборная — это достояние страны, а не частный клуб. Нельзя разбрасываться футболистами хорошего уровня.

Валерий Георгиевич правильно оценил ситуацию: Глушенков по всем показателям является лидером в чемпионате России. К сожалению, Максим выбыл из строя и смысла ехать в национальную команду нет», — приводит слова Ташуева «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Глушенков провел за «Зенит» 6 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал голевую передачу. Форвард занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров российской Премьер-лиги.