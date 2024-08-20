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    Ташуев про Глушенкова: Молодой и потенциально очень сильный футболист

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    Российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Форвард попал в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»
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    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»

    «У Глушенкова не может быть конфликта с Карпиным. Может, были некие недомолвки, но Максим — молодой и потенциально очень сильный футболист. Сборная — это достояние страны, а не частный клуб. Нельзя разбрасываться футболистами хорошего уровня.

    Валерий Георгиевич правильно оценил ситуацию: Глушенков по всем показателям является лидером в чемпионате России. К сожалению, Максим выбыл из строя и смысла ехать в национальную команду нет», — приводит слова Ташуева «Советский спорт».

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    • В нынешнем сезоне Глушенков провел за «Зенит» 6 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал голевую передачу. Форвард занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров российской Премьер-лиги.

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