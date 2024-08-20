Нападающий «Лидса» пополнил состав «Брайтона»

сообщили о подписании контракта с нападающим

Стало известно, что форвард подписал контракт с «чайками» до лета 2029-го года.

«Мы рады подтвердить подписание Жоржиньо Рюттер из "Лидса". Это игрок, за которым мы наблюдали некоторое время. Он сильный технический футболист, и мы рады, что он присоединяется к нашему клубу. Мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть, как он будет продолжать развиваться вместе с нами», — приводит слова Дэвида Уира Brighton and Hove Albion.

В прошедшем сезоне Рюттер провел за «Лидс» 48 матчей в рамках Чемпионшипа, забил 7 голов и сделал 15 голевых передач.