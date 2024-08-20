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    Нападающий «Лидса» пополнил состав «Брайтона»

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    В «Брайтоне» сообщили о подписании контракта с нападающим «Лидса» Жоржиньо Рюттером.

    Жоржиньо Рюттер
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    Жоржиньо Рюттер

    Стало известно, что форвард подписал контракт с «чайками» до лета 2029-го года.

    «Мы рады подтвердить подписание Жоржиньо Рюттер из "Лидса". Это игрок, за которым мы наблюдали некоторое время. Он сильный технический футболист, и мы рады, что он присоединяется к нашему клубу. Мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть, как он будет продолжать развиваться вместе с нами», — приводит слова Дэвида Уира Brighton and Hove Albion.

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    • В прошедшем сезоне Рюттер провел за «Лидс» 48 матчей в рамках Чемпионшипа, забил 7 голов и сделал 15 голевых передач.

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