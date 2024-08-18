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    Спортдиректор сборной Германии посоветовал Горецке покинуть «Баварию»

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    Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер высказался о ситуации с полузащитником «Баварии» Леоном Горецкой, который может покинуть мюнхенскую команду.

    Леон Горецка
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    Леон Горецка

    «Если у него есть амбиции вернуться в состав (сборной Германии) на чемпионат мира, то для него имеет смысл уйти (из "Баварии"). Однако он должен принять самостоятельное решение.

    Есть контракт, но игрок также хочет чувствовать себя комфортно и получать минуты на поле», — приводит слова Фёллера журналист Флориан Плеттенберг.

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что руководство «Баварии» хочет, чтобы Леон Горецка покинул команду. Игрока не включили в заявку на матч 1/32 финала Кубка Германии с «Ульм 1846» (4:0).

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