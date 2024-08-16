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    Головин пропустит первый матч «Монако» в новом сезоне Лиги 1

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет против «Сент-Этьена» в первом туре чемпионата Франции.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Российский футболист продолжает восстанавливаться после травмы связок голеностопа, сообщает L’Équipe.

    Головин получил повреждение в начале августа во время тренировки. После этого он пропустил два товарищеских матча «Монако», в том числе встречу с «Барселоной» (0:3).

    В матче против «Сент-Этьена» также не сыграет Радослав Маецкий. Польский вратарь «Монако» пропустит несколько недель из-за аналогичной травмы.

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