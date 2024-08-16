Головин пропустит первый матч «Монако» в новом сезоне Лиги 1

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Российский футболист продолжает восстанавливаться после травмы связок голеностопа, сообщает L’Équipe.
Головин получил повреждение в начале августа во время тренировки. После этого он пропустил два товарищеских матча «Монако», в том числе встречу с «Барселоной» (0:3).
В матче против «Сент-Этьена» также не сыграет Радослав Маецкий. Польский вратарь «Монако» пропустит несколько недель из-за аналогичной травмы.
Матч «Монако» — «Сент-Этьен» пройдет 17 августа, начало — в 22:00 мск.