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    «Крылья Советов» — «Спартак». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак»

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    Манфред Угальде
    «Крылья Советов» на своем поле примут московский «Спартак» в рамках второго тура Кубка России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Крылья Советов»

    В первом туре нового сезона Кубка России «Крылья Советов» играли на выезде с махачкалинским «Динамо». Матч завершился минимальным поражением гостей — 0:1.

    Неудачно складываются дела у самарцев и на старте РПЛ. Подопечные Игоря Осинькина начали новый сезон с трех поражений подряд и лишь в последнем туре «Крыльям Советов» удалось одержать первую победу, обыграв дома «Факел» (2:0).

    «Спартак»

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    «Спартак» начал новый сезон Кубка России с крупной победы в дерби над «Динамо» (3:0). Голами в составе «красно-белых» отличились Угальде, Медина (с пенальти) и Маслов.

    В последнем туре чемпионата России подопечные Деяна Станковича не справились с «Ахматом», сыграв с соперником в нулевую ничью. До этого «Спартак» одержал две победы подряд (над «Химками» 3:1 и «Крыльями Советов» 3:0), а в самом первом матче сезона проиграл «Оренбургу» (0:2).

    Личные встречи

    В 10-ти последних матчах на счету «Спартака» 7 побед, «Крылья Советов» оказались сильнее в 3-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» с коэффициентом 2.10.

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