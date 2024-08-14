«Крылья Советов» на своем поле примут московский «Спартак» в рамках второго тура Кубка России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Крылья Советов»

В первом туре нового сезона Кубка России «Крылья Советов» играли на выезде с махачкалинским «Динамо». Матч завершился минимальным поражением гостей — 0:1.

Неудачно складываются дела у самарцев и на старте РПЛ. Подопечные Игоря Осинькина начали новый сезон с трех поражений подряд и лишь в последнем туре «Крыльям Советов» удалось одержать первую победу, обыграв дома «Факел» (2:0).

«Спартак»

«Спартак» начал новый сезон Кубка России с крупной победы в дерби над «Динамо» (3:0). Голами в составе «красно-белых» отличились Угальде, Медина (с пенальти) и Маслов.

В последнем туре чемпионата России подопечные Деяна Станковича не справились с «Ахматом», сыграв с соперником в нулевую ничью. До этого «Спартак» одержал две победы подряд (над «Химками» 3:1 и «Крыльями Советов» 3:0), а в самом первом матче сезона проиграл «Оренбургу» (0:2).

Личные встречи

В 10-ти последних матчах на счету «Спартака» 7 побед, «Крылья Советов» оказались сильнее в 3-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» с коэффициентом 2.10.