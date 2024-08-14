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    «Спартак» снова разгромит «Крылья Советов»?

    Крылья Советов — Спартак: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.10. 14.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Спартак»
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    Деян Станкович (главный тренер «Спартака»)
    14 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 14 Августа 2024 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 19:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: самарская команда крайне неудачно стартовала в новом сезоне российского чемпионата.

    В настоящий момент в активе самарцы имеют в своем активе три очка и занимают 13-е место в турнирной таблице.

    Крылья Советов — Спартак: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Самары три раза поразил ворота соперника и десять раз пропустил в свои.

    Последние матчи:в прошлом туре «крылышки» смогли одержать первую победу в сезоне, переиграв «Факел» (2:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    До этого же «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» (0:3), «Ростову» (1:3) и «Зениту» (0:4).

    В Кубке страны подопечные Игоря Осинькина уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1).

    Не сыграют: скорее всего, не сыграют Бенжамин Гарре и Амар Рахманович.

    Состояние команды:благодаря победе в последнем матче самарцы могут воспрять духом. Команда потихоньку набирает форму и вкатывается в сезон.

    В целом же «Крылья Советов» по своему потенциалу могут бороться за место в первой половине турнирной таблицы.

    «Спартак»

    Турнирное положение: старт спартаковцев в новом сезоне можно оценить средне.

    «Красно-белые» смогли набрать семь очков в первых четырех турах. Команда из столицы России идет на пятой позиции в турнирной таблице.

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  • Вчера

    • Столичный коллектив смог шесть раз поразить ворота соперника и три раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в последнем матче московская команда сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).

    До этого москвичи смогли победить «Крылья Советов» (3:0) и «Химки» (3:1), но проиграли «Оренбургу» (0:2).

    В Кубке страны коллектив из Москвы разгромил московское «Динамо» (3:0).

    Не сыграют: травмированные и дисквалифицированные отсутствуют.

    Состояние команды: в любом случае от «Спартака» все ждут побед и борьбы за чемпионский титул, поэтому старт не очень хороший.

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    Работу Деяна Станковича у руля команды оценивать пока что рано. Все покажут первые десять туров, треть сезона.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» проиграли 4 из 5 последних матчей

    • «Спартак» имеет серию из 4 подряд матчей без поражений

    • «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в последних двух очных матчах

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.95, а победа «Крыльев Советов» — в 4.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: «Крылья Советов» в этой игре будут играть от обороны, поэтому вполне может быть, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

    Прогноз: «Спартак» должен добывать победу и реабилитироваться за ничью с «Ахматом», другого фанаты не поймут.

    Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 2.30.

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    «Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на футбол. «Спартак» снова разгромит «Крылья Советов»?
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