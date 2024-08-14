14 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: самарская команда крайне неудачно стартовала в новом сезоне российского чемпионата.

В настоящий момент в активе самарцы имеют в своем активе три очка и занимают 13-е место в турнирной таблице.

Коллектив из Самары три раза поразил ворота соперника и десять раз пропустил в свои.

Последние матчи:в прошлом туре «крылышки» смогли одержать первую победу в сезоне, переиграв «Факел» (2:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

До этого же «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» (0:3), «Ростову» (1:3) и «Зениту» (0:4).

В Кубке страны подопечные Игоря Осинькина уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1).

Не сыграют: скорее всего, не сыграют Бенжамин Гарре и Амар Рахманович.

Состояние команды:благодаря победе в последнем матче самарцы могут воспрять духом. Команда потихоньку набирает форму и вкатывается в сезон.

В целом же «Крылья Советов» по своему потенциалу могут бороться за место в первой половине турнирной таблицы.

«Спартак»

Турнирное положение: старт спартаковцев в новом сезоне можно оценить средне.

«Красно-белые» смогли набрать семь очков в первых четырех турах. Команда из столицы России идет на пятой позиции в турнирной таблице.

Столичный коллектив смог шесть раз поразить ворота соперника и три раза пропустил в свои.

Последние матчи: в последнем матче московская команда сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).

До этого москвичи смогли победить «Крылья Советов» (3:0) и «Химки» (3:1), но проиграли «Оренбургу» (0:2).

В Кубке страны коллектив из Москвы разгромил московское «Динамо» (3:0).

Не сыграют: травмированные и дисквалифицированные отсутствуют.

Состояние команды: в любом случае от «Спартака» все ждут побед и борьбы за чемпионский титул, поэтому старт не очень хороший.

Работу Деяна Станковича у руля команды оценивать пока что рано. Все покажут первые десять туров, треть сезона.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» проиграли 4 из 5 последних матчей

«Спартак» имеет серию из 4 подряд матчей без поражений

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в последних двух очных матчах

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.95, а победа «Крыльев Советов» — в 4.40.

ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

Прогноз: «Крылья Советов» в этой игре будут играть от обороны, поэтому вполне может быть, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

Прогноз: «Спартак» должен добывать победу и реабилитироваться за ничью с «Ахматом», другого фанаты не поймут.

Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 2.30.