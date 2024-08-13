«Мальме», «Спарта» и «Славия» идут дальше в Лиге чемпионов

Подошли к концу еще три встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Греческий «ПАОК» в дополнительное время проиграл шведскому «Мальме» — 3:4.
Первый матч завершился вничью 2:2, поэтому дальше идет «Мальме».
Голы в составе хозяев забивали Тайсон, Константинос Кулиеракис и Андрия Живкович. У гостей отличились Себастиан Нанаси (дважды), Нильс Зеттерстрем и Андерс Кристиансен.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
ПАОК — Мальмё 3:4
Голы: 0:1 Sebastian Nanasi (10'), 1:1 Тайсон (21'), 2:1 Константинос Кульеракис (43'), 2:2 Sebastian Nanasi (45'), 3:2 Андрия Живкович (45 + 4'), 3:3 Nils Zatterstrom (90 + 7'), 3:4 Андерс Кристиансен (99')
ПАОК: Доминик Котарски (Аделину Виейринья, 86'), Хуан Састре, Томаш Кендзёра, Абдул Рахман Баба, Тайсон (Томас Мург, 49'), Константинос Кульеракис, Магомед Оздоев (Штефан Шваб, 72'), Мади Камара, Андрия Живкович (Кирилл Десподов, 72'), Яннис Константелиас, Брандон Томас (Фёдор Чалов, 72')
Мальмё: Йохан Далин, Бузанелло, Понтус Янссон, Йенс Ларсен (Мартин Ольссон, 114'), Лассер Берг Йонсен, Серхио Пенья (Oliver Berg, 106'), Сёрен Риекс (Hugo Bolin, 60'), Эрик Ботхейм (Taha Abdi Ali, 87'), Исаак Кисе Телин (Колин Рёслер, 114'), Sebastian Nanasi (Андерс Кристиансен, 79'), Nils Zatterstrom
Предупреждения: Хуан Састре (37'), Лассер Берг Йонсен (62'), Абдул Рахман Баба (66'), Понтус Янссон (90 + 1'), Исаак Кисе Телин (90 + 4'), Томас Мург (100'), Константинос Кульеракис (120')
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Румынский «Стяуа» у себя дома проиграл чешской «Спарте» со счетом 2:3.
Первый их матч завершился ничейным исходом 1:1.
Дублем в составе «Спарты» в ответной игре отметился Велько Бирманчевич, также забивал Лукас Гараслин. За «Стяуа» забивали Дариус Олару и Малком Эджума.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
Стяуа — Спарта П 2:3
Голы: 0:1 Велько Бирманчевич (13'), 0:2 Велько Бирманчевич (пенальти) (28'), 0:3 Лукаш Гараслин (37'), 1:3 Дариус Олару (60'), 2:3 Малком Эджума (85')
Стяуа: Штефан Тырновану, Сиябонга Нгезана, Ристо Радунович, Михай Ликсандру (Баба Альхассан, 71'), Адриан Шут (Малком Эджума, 46'), Дариус Олару, Valentin Crețu, Joyskim Dawa, Marius Stefanescu (William Baeten, 46'), Alexandru Baluta (Дэниел Попа, 46'), David Miculescu
Спарта П: Петер Виндаль-Йенсен, Ярослав Зелены, Асгер Сёренсен, Мартин Витик, Лукаш Гараслин (Карел Поезны, 68'), Велько Бирманчевич (Markus Solbakken, 83'), Матей Ринеш, Каан Кайринен, Казим Лячи (Лукаш Садилек, 83'), Виктор Олатунджи (Ян Кухта, 68'), Анхело Пресиадо (Томаш Виснер, 53')
Предупреждения: Alexandru Baluta (29'), Дариус Олару (29'), Анхело Пресиадо (34'), Михай Ликсандру (48'), Асгер Сёренсен (52'), Велько Бирманчевич (60'), Ян Кухта (79')
В еще одной встрече бельгийский «Юнион Сент-Жиллуаз» уступил на своем поле пражской «Славии» — 0:1.
Единственный мяч на 84-й минуте забил нападающий «Славии» Вацлав Юречка.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
Юнион — Славия П 0:1
Гол: 0:1 Вацлав Юречка (84')
Юнион: Антони Морис, Алессио Кастро-Монтес, Кевин Макаллистер, Коки Матида, Хенок Теклаб (Каспер Терхо, 69'), Шарль Ванхаутте, Ноа Садики, Кэмерон Пуэртас, Ануар Аит-Эль-Хадж (Матиас Расмуссен, 65'), Kевин Родригес (Элтон Кабангу, 69'), Promise Akinpelu (Деннис Эккерт, 81')
Славия П: Давид Зима, Иго Огбу, Томаш Голеш, Лукаш Провод (Матей Юрасек, 90'), Оскар Дорли, Христос Зафейрис (Filip Prebsl, 64'), Лукаш Масопуст (Давид Доудера, 64'), Томаш Хоры, Иван Шранц (Вацлав Юречка, 82'), El Hadji Malick Diouf (Ян Борил, 82'), Antonin Kinsky
Предупреждения: Давид Зима (15'), Шарль Ванхаутте (42'), El Hadji Malick Diouf (63'), Promise Akinpelu (78')
Первый матч также остался за чехами со счетом 3:1.