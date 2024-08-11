Сперцян: Хотел бы извиниться перед Рошей. Это красная карточка

Полузащитниквыcказался об эпизоде в нарушением правил на футболистев очном противостоянии команд.

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел. Ой, посмотрев повтор я даже подумал, что это красная карточка.

Красная? Да. Я действительно не видел его, делал шаг. С одной стороны был Мойзес, он меня подталкивал. Так получилось, но я этого не хотел! Нога пошла по прямой…

В игре я не понял. Когда эпизод закончился, я подбежал к нему и увидел кровь. Это выглядело страшно! Я хочу извиниться, я не такой игрок», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе, а ЦСКА — на 4-й позиции (7 баллов).