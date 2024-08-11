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    «Ротор» на чужом поле обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги

    «Тюмень» — «Ротор»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Ротор» минимально обыграл «Тюмень» со счетом 1:0 в матче 5-го тура российской Первой лиги.

    «Ротор»
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    «Ротор»

    Единственный гол в этом матче забил защитник «Ротора» Дмитрий Прищепа на 3-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Тюмень — Ротор 0:1
    Гол: 0:1 Prishchepa D. (3') Тюмень: Андрей Савин, Александр Бем, Михаил Сухорученко, Артём Воропаев, Максим Петров, Денис Талалай, Данил Карпов, Kenfak O., Kuptsov D., Medvedev A., Petukhov I. Ротор: Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Chagrov N., Ageev M., Kamlashev D., Prishchepa D., Shvetsov M., Tyurin V. Предупреждения: Tyurin V. (19'), Kasimov T. (74')

    После этого матча «Ротор» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 7-ю очками в активе. «Тюмень» — на 13-й позиции (4 балла).

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