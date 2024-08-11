Фернандеш: Нет людей, которые хотели бы побеждать больше, чем игроки «Манчестер Юнайтед»

Полузащитникдал комментарий по поводу поражения от(1:1, 6:7 пен) в матче за Суперкубок Англии.

«Я думаю, что когда начинается новый сезон, то всегда чувствуется волнение. Мы почувствовали это и со стороны болельщиков.

Мы хотим развлекать болельщиков и хотим выигрывать матчи, потому что они хотят видеть победы своей команды, и нет людей в мире, желающих побеждать больше, чем футболисты, находящиеся в этой раздевалке "Манчестер Юнайтед".

Мы собираемся сделать всё, чтобы болельщики получили удовольствие от этого сезона. Знаем, что минувший сезон был действительно плохим и тяжёлым для них, как и для нас, поэтому мы хотим изменить ситуацию», — приводит слова Фернандеша Manchester Evening News.

Напомним, что «Манчестер Сити» удалось сравнять счет только на последней минуте матча.