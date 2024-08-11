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    Фернандеш: Нет людей, которые хотели бы побеждать больше, чем игроки «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Суперкубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дал комментарий по поводу поражения от «Манчестер Сити» (1:1, 6:7 пен) в матче за Суперкубок Англии.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Я думаю, что когда начинается новый сезон, то всегда чувствуется волнение. Мы почувствовали это и со стороны болельщиков.

    Мы хотим развлекать болельщиков и хотим выигрывать матчи, потому что они хотят видеть победы своей команды, и нет людей в мире, желающих побеждать больше, чем футболисты, находящиеся в этой раздевалке "Манчестер Юнайтед".

    Мы собираемся сделать всё, чтобы болельщики получили удовольствие от этого сезона. Знаем, что минувший сезон был действительно плохим и тяжёлым для них, как и для нас, поэтому мы хотим изменить ситуацию», — приводит слова Фернандеша Manchester Evening News.

    Напомним, что «Манчестер Сити» удалось сравнять счет только на последней минуте матча.

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