«Сокол» — «Балтика»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче пятого тура Первой лигисыграли вничью 1:1.

Соперники обменялись голами в концовке встречи. На гол Абу-Саида Эльдарушева хозяева ответили точным ударом Ивана Чурикова.

Футбол. Россия. Первая лига Сокол — Балтика 0:1 Гол: 0:1 Абу-Саид Эльдарушев (70') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Александр Гуз, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Chobanov R., Ermolin R., Zabelin P. Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Натан Гассама, Денис Терентьев, Тигран Аванесян, Никита Глушков, Александр Осипов, Сергей Пряхин, Амир Мохаммад, Кирилл Никишин, Alex Fernandes

«Сокол» смог набрать девять очков и поднялся на третье место. У «Балтики» семь баллов и десятая строчка.