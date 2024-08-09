08:30День на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Двукратная олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам защищает титул9 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 12:37
    • Стал известен календарь матчей РПЛ с 8-го по 13-й тур
  • 15:27
    • Источник: Соболев до последнего отказывался верить в срыв переговоров между «Спартаком» и «Зенитом»
  • 15:19
    • Стало известно, перейдет ли Актюркоглу в «Спартак»
  • 15:11
    • «ПСЖ» объявил о переходе защитника «Айнтрахта»
  • 14:58
    • Фукса выиграл золото на ОИ-24 в каноэ-одиночках на 1000 м, Петров — четвертый
    Все новости спорта

    РФС может организовать мини-турнир для сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи РФС
    Российский футбольный союз (РФС) может организовать мини-турнир для сборной России. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Осенью этого года свободными к участию в товарищеских матчах, то есть не участвующими в официальных играх, являются 28 сборных.

    Остальные играют официальные матчи, они не могут играть с нами в сентябре, октябре и ноябре.

    Сборные, которые не играют официальные матчи, — это в основном азиатские команды, выбывшие из отбора к чемпионату мира.

    Учитывая, что это сборные из одной конфедерации, которые находятся рядом друг с другом, они в давних отношениях. Многие из них, как только вылетели из соревнований, сразу договорились играть друг с другом — по старой азиатской традиции проводить различного формата мини-турниры.

    Учитывая, что они договорились между собой, реальное количество сборных, которые в принципе готовы играть, еще меньше», — приводит слова Митрофанова «Р-Спорт».

  • Сборная России осенью может провести гостевой товарищеский матч
  • Читайте по теме

    • В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).

    Ранее в РФС опровергли информацию о возможном проведении матча с Замбией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» прекратить серию неудач?
  • «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Ставим на олимпийский триумф «трехцветных»!
  • Франция — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Рублев снова проиграет Накашиме?
  • Накашима — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 10 августа
  • Завтра в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Франция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Пари НН — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Оренбург — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры