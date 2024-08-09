РФС может организовать мини-турнир для сборной России

Российский футбольный союз (РФС) может организовать мини-турнир для сборной. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

«Осенью этого года свободными к участию в товарищеских матчах, то есть не участвующими в официальных играх, являются 28 сборных.

Остальные играют официальные матчи, они не могут играть с нами в сентябре, октябре и ноябре.

Сборные, которые не играют официальные матчи, — это в основном азиатские команды, выбывшие из отбора к чемпионату мира.

Учитывая, что это сборные из одной конфедерации, которые находятся рядом друг с другом, они в давних отношениях. Многие из них, как только вылетели из соревнований, сразу договорились играть друг с другом — по старой азиатской традиции проводить различного формата мини-турниры.

Учитывая, что они договорились между собой, реальное количество сборных, которые в принципе готовы играть, еще меньше», — приводит слова Митрофанова «Р-Спорт».

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).

Ранее в РФС опровергли информацию о возможном проведении матча с Замбией.