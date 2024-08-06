Ибрагимович: Я — феномен природы

Златан Ибрагимович Фото: globallookpress.com
«У меня быстрые ноги и хорошая координация. Я — феномен природы. Я не пытаюсь произвести впечатление, это факт. Еще меня увлекает адреналин в тхэквондо. Мне нравятся поединки.
В них чувствуешь себя по-настоящему живым. Это единственное, чего мне не хватает в футболе», — сказал Ибрагимович The Athletic.
Последним клубом в карьере Златана Ибрагимовича был итальянский «Милан», который он покинул в 2023 году. Нападающий также является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.