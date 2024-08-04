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    Мюллер: Постараюсь играть как можно дольше

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    Хавбек «Баварии» Томас Мюллер высказался по поводу того, как долго он хочет продолжать играть в футбол.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Футбол — это моя любовь и моя страсть. Из-за этого я постараюсь продолжать играть так долго, как смогу», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

    После Евро-2024 Мюллер сообщил о завершении карьеры в сборной Германии.

    34-летний Мюллер находится в системе мюнхенского клуба с 2000 года. Форвард в 707 матчах за «Баварию» забил 242 мяча и сделал 268 результативных передач.

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    Нынешний контракт с Мюллером истекает в июне 2025 года.

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