Мюллер: Постараюсь играть как можно дольше

Томас Мюллер Фото: globallookpress.com
«Футбол — это моя любовь и моя страсть. Из-за этого я постараюсь продолжать играть так долго, как смогу», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).
После Евро-2024 Мюллер сообщил о завершении карьеры в сборной Германии.
34-летний Мюллер находится в системе мюнхенского клуба с 2000 года. Форвард в 707 матчах за «Баварию» забил 242 мяча и сделал 268 результативных передач.
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Нынешний контракт с Мюллером истекает в июне 2025 года.