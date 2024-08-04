Де Росси: Довбик был нужен «Роме», очень перспективный игрок

Наставник «Ромы»высказался о трансфере

Форвард вышел на поле в товарищеском матче с «Олимпиакосом» (1:1) начале второго тайма и результативными действиями не отметился.

«По мере того, как мы движемся вперед, мы будем видеть все больше новых лиц. Я почувствовал огромную поддержку вокруг игроков, и это нам необходимо, нам всегда нужно тепло болельщиков.

Некоторые уже считаются проданными, другие забыты, но фанаты должны поддерживать всех, потому что они много отдали этой команде.

Довбик нам был нужен, очень перспективный игрок. Ему понадобится время на адаптацию, но он сразу хорошо вписался в команду.

Все новички очень хотели перейти в "Рому", даже отказываясь от денег и более престижных команд», — сказал де Росси Sky Sport Italia.