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    «Рубин» — «Химки». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Химки»

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    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку
    «Рубин» и «Химки» сыграют между собой в рамках 3-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Рубин»

    «Рубин» набрал 3 очка в двух матчах сезона и на данный момент расположился на 9-й строчке в турнирной таблице. Казанцы забили 4 мяча, пропустив 6 раз в свои ворота.

    В первом туре подопечные Рашида Рахимова справились на выезде с «Пари НН», обыграв соперника со счетом 4:2. А вот первый домашний матч сезона у казанцев не задался. «Рубин» крупно уступил действующим чемпионам — «Зениту» (0:4).

    Команде из Казани удалось реабилитироваться перед своими болельщиками в Кубке России. Матч первого тура группового этапа против «Акрона» завершился победой «Рубина» со счетом 4:0.

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    «Химки»

    «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко в двух матчах. Подмосковная команда забила 2 мяча и пропустила 4 гола в свои ворота.

    В стартовом матче «Химки» на своем поле не справились с дебютантом турнира — махачкалинским «Динамо» (1:1). Во втором туре подопечные Франка Артига также играли дома, но не смогли ничего противопоставить «Спартаку» (1:3).

    Удачным по итогу оказался матч первого тура Кубка России против «Оренбурга», который был сыгран в эту среду. «Химки» одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Магомедова на 90-й минуте.

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах на счету «Химок» 4 победы, «Рубин» оказался сильнее в 3-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Химки» с коэффициентом 2.03.

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