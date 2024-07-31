«Краснодар» на своем поле сыграет с ЦСКА в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Краснодар»

«Краснодар» дважды выходил в финал Кубка России, но в обоих случаях удача была не на стороне «быков». В 2014 году «чёрно-зелёные» проиграли «Ростову», а в 2023 году уступили трофей ЦСКА.

«Краснодар» пока не знает побед на старте нового сезона чемпионата России. В первом туре подопечные Мурада Мусаева разошлись миром с «Ахматом» (1:1), а во втором матче не смогли справиться с махачкалинским «Динамо» (0:0).

ЦСКА

ЦСКА 8 раз выигрывал Кубок России и по этому показателю уступает лишь «Локомотиву», на счету которого 9 побед. В сезоне 2023/2024 армейцы дошли до финала Пути РПЛ, проиграв по итогам двух матчей «Зениту».

В первом туре нового сезона чемпионата России команда под руководством Марко Николича сыграла в нулевую ничью с «Ростовом» (0:0). В следующем матче «красно-синие» также не пропустили, но забили трижды в ворота «Пари НН» (3:0).

Личные встречи

В 10-ти последних очных матчах на счету ЦСКА 5 побед, «Краснодар» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 2.87.