Краснодар
ЦСКА
«Краснодар»
Турнирное положение: Кубанцы начали сезон в РПЛ не лучшим образом. По итогам 2 первых туров они расположились на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Краснодар» в двух турах набрал всего 2 очка. А вот забили «быки» всего лишь однажды при одном пропущенном мяче.
Краснодар — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом команда сыграла 3 контрольных поединка. Причем во всех трех краснодарцы победили.
В стартовом поединке чемпионата «Краснодар» расписал мировую с «Ахматом» (1:1), после чего не смог одолеть махачкалинцев (0:0). Да и поражение в Суперкубке от «Зенита» (2:4) получилось болезненным.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «быки» отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данный момент краснодарцам явно не хватает огонька в атаке. Голы им даются с огромной натугой.
Поединки против ЦСКА для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Краснодар» выиграл 2 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются поднатореть в плане реализации. Да и пора бы Федору Смолову и Эдуарду Сперцяну показать класс!
ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» намерены побороться за самые высокие места в чемпионате. Впрочем, и на Кубок у москвичей есть свои амбиции.
Причем ЦСКА в двух первых матчах чемпионата добыл 4 очка. Забила в них команда всего 3 мяча, не пропустив ни разу.
Последние матчи: в межсезонье ЦСКА провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла 3 виктории при одной ничьей.
В первом туре чемпионата команда не смогла переиграть «Ростов» (0:0). А вот нижегородцев ЦСКА сумел уверенно одолеть (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда смотрится достаточно выгодно. Да и по подбору игроков «армейцы» дадут фору многим.
«Армейцы» весьма надежно обороняются. Правда, обычно в кубковых матчах у москвичей наблюдается ротация состава.
Причем ЦСКА не проигрывает еще с конца апреля. Да и летнее пополнение вполне может привнести в игру команды новые краски.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и потенциально команда способна еще прибавить.
Статистика для ставок
- ЦСКА не пропустил ни разу в 2 стартовых турах РПЛ
- «Краснодар» не побеждал в 3 своих последних матчах
- «Быки» в двух первых поединках чемпионата забили всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.91 и 1.92.
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Прогноз: Оборона москвичей выглядит весьма монолитно, да и команда Марко Николича явно поднатореет в плане реализации.
«Краснодар» в стартовых матчах сезона выглядел откровенно бледновато, и вряд ли быстро решит свои проблемы.
Ставка: Победа ЦСКА за 2.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный результат.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.17