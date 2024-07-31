31 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: Кубанцы начали сезон в РПЛ не лучшим образом. По итогам 2 первых туров они расположились на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Краснодар» в двух турах набрал всего 2 очка. А вот забили «быки» всего лишь однажды при одном пропущенном мяче.

Последние матчи: летом команда сыграла 3 контрольных поединка. Причем во всех трех краснодарцы победили.

В стартовом поединке чемпионата «Краснодар» расписал мировую с «Ахматом» (1:1), после чего не смог одолеть махачкалинцев (0:0). Да и поражение в Суперкубке от «Зенита» (2:4) получилось болезненным.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «быки» отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данный момент краснодарцам явно не хватает огонька в атаке. Голы им даются с огромной натугой.

Поединки против ЦСКА для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Краснодар» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются поднатореть в плане реализации. Да и пора бы Федору Смолову и Эдуарду Сперцяну показать класс!

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» намерены побороться за самые высокие места в чемпионате. Впрочем, и на Кубок у москвичей есть свои амбиции.

Причем ЦСКА в двух первых матчах чемпионата добыл 4 очка. Забила в них команда всего 3 мяча, не пропустив ни разу.

Последние матчи: в межсезонье ЦСКА провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла 3 виктории при одной ничьей.

В первом туре чемпионата команда не смогла переиграть «Ростов» (0:0). А вот нижегородцев ЦСКА сумел уверенно одолеть (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда смотрится достаточно выгодно. Да и по подбору игроков «армейцы» дадут фору многим.

«Армейцы» весьма надежно обороняются. Правда, обычно в кубковых матчах у москвичей наблюдается ротация состава.

Причем ЦСКА не проигрывает еще с конца апреля. Да и летнее пополнение вполне может привнести в игру команды новые краски.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и потенциально команда способна еще прибавить.

Статистика для ставок

ЦСКА не пропустил ни разу в 2 стартовых турах РПЛ

«Краснодар» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Быки» в двух первых поединках чемпионата забили всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.91 и 1.92.

Прогноз: Оборона москвичей выглядит весьма монолитно, да и команда Марко Николича явно поднатореет в плане реализации.

«Краснодар» в стартовых матчах сезона выглядел откровенно бледновато, и вряд ли быстро решит свои проблемы.

Ставка: Победа ЦСКА за 2.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный результат.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.17