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    Сможет ли ЦСКА обуздать проблемных «быков»?

    Краснодар — ЦСКА: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.87. 31.07.2024

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — ЦСКА
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    Владислав Тороп
    31 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 31 Июля 2024 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 21:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Краснодар»

    Турнирное положение: Кубанцы начали сезон в РПЛ не лучшим образом. По итогам 2 первых туров они расположились на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Краснодар» в двух турах набрал всего 2 очка. А вот забили «быки» всего лишь однажды при одном пропущенном мяче.

    Краснодар — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда сыграла 3 контрольных поединка. Причем во всех трех краснодарцы победили.

    В стартовом поединке чемпионата «Краснодар» расписал мировую с «Ахматом» (1:1), после чего не смог одолеть махачкалинцев (0:0). Да и поражение в Суперкубке от «Зенита» (2:4) получилось болезненным.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «быки» отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данный момент краснодарцам явно не хватает огонька в атаке. Голы им даются с огромной натугой.

    Поединки против ЦСКА для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Краснодар» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются поднатореть в плане реализации. Да и пора бы Федору Смолову и Эдуарду Сперцяну показать класс!

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» намерены побороться за самые высокие места в чемпионате. Впрочем, и на Кубок у москвичей есть свои амбиции.

    Причем ЦСКА в двух первых матчах чемпионата добыл 4 очка. Забила в них команда всего 3 мяча, не пропустив ни разу.

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    • Последние матчи: в межсезонье ЦСКА провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла 3 виктории при одной ничьей.

    В первом туре чемпионата команда не смогла переиграть «Ростов» (0:0). А вот нижегородцев ЦСКА сумел уверенно одолеть (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда смотрится достаточно выгодно. Да и по подбору игроков «армейцы» дадут фору многим.

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    «Армейцы» весьма надежно обороняются. Правда, обычно в кубковых матчах у москвичей наблюдается ротация состава.

    Причем ЦСКА не проигрывает еще с конца апреля. Да и летнее пополнение вполне может привнести в игру команды новые краски.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и потенциально команда способна еще прибавить.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА не пропустил ни разу в 2 стартовых турах РПЛ

    • «Краснодар» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Быки» в двух первых поединках чемпионата забили всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.91 и 1.92.

    Прогноз: Оборона москвичей выглядит весьма монолитно, да и команда Марко Николича явно поднатореет в плане реализации.

    «Краснодар» в стартовых матчах сезона выглядел откровенно бледновато, и вряд ли быстро решит свои проблемы.

    Ставка: Победа ЦСКА за 2.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный результат.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.17

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    «Краснодар» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли ЦСКА обуздать проблемных «быков»?
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