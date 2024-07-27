Вендел: Это лучшая демонстрация командной игры «Зенита» на моей памяти

Полузащитникподвел итог матча против(4:0).

«Во‑первых, спасибо, что меня выбрали лучшим игроком встречи. "Рубин" — очень хорошая команда, они компактно обороняются. Первые 30 минут им удавалось накрывать нас в защите, но затем мы открыли счет, игра изменилась. Они стали чуть больше открываться, а мы продолжили создавать моменты и реализовывать их. Сейчас нужно как следует отдохнуть и готовиться к кубковому матчу.

Я думаю, это не только лучший старт "Зенита" в сезоне, но и лучшая демонстрация командной игры на моей памяти. Три матча — три победы, четыре мяча в каждой игре. В очень хорошем настроении мы уходим на послеигровой перерыв. Все мысли будут уже об игре в Кубке России.

Глушенков? Это футбол. Слава богу, что он забивает с моих передач. Это немаловажно. Надеюсь, что мы продолжим на протяжении всего года демонстрировать такую игру. Надеюсь, что он продолжит забивать, а мы вместе принесем еще много радости болельщикам Зенита», — цитирует Вендела «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» с 6 очками лидирует в таблице РПЛ. «Рубин» пока с 3 очками на 7-й строчке.