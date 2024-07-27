Семак: Все будут «умирать», так как самый важный матч для всех клубов — игра против «Зенита»

Главный тренерподвел итог матча против(4:0).

«В первой половине первого тайма было мало игры, но много борьбы. Было мало моментов. Потом мы стали быстрее играть, медленно вкатывались в игру. Когда чуть‑чуть прибавили, у нас пошли моменты. Рад, что так сложилось. Третий мяч серьезно упростил нам игру, "Рубину" уже сложно было отыграться со счета 0:3. Мы старались использовать пространство исходя из счета. В Казани никому не бывает легко.

Конечно все будут "умирать", так как это самый важный матч для всех клубов — игра против "Зенита", чемпиона России. Вся борьба еще впереди. Мы реализуем свои моменты. Приятно много забивать, но главное победа. Связка Вендела и Глушенкова? Максим гармонично вписался в наш коллектив и хорошо дополняет игру нашей команды», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» с 6 очками лидирует в таблице РПЛ. «Рубин» пока с 3 очками на 7-й строчке.