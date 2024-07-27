Аленичев: С «Оренбургом» многие футболисты «Спартака» действовали монотонно

прокомментировал старт сезона в исполнении. В первом туре москвичи проиграли в Оренбурге со счетом 0:2.

По мнению Аленичева, московский клуб может побороться за чемпионство.

«С "Оренбургом" многие футболисты "Спартака" действовали монотонно. Считаю, что вполне логичный результат. Но это первая игра. Видно, что команда ещё не в оптимальных кондициях, как и все, за исключением "Зенита". Конечно, "Спартак" будет набирать, но и другие команды тоже.

Я бы не делал сейчас каких-то глобальных выводов и не критиковал футболистов "Спартака". Руководители видели игру. Конечно, они должны понимать, если никаких усилений не будет, то "Спартак" в тройку не попадёт. Но усиления будут, я уверен. Пора "Спартаку" побороться за чемпионство, как "Динамо" с "Краснодаром" в прошлом году. В это мало верится, но надеюсь на это. Всё-таки "Зенит" на 90% является фаворитом.

Поражение в Оренбурге — абсолютно закономерный результат. Но уже в этом туре жду от "Спартака" более осмысленной и интересной игры. Также хочу, чтобы они в каждом матче показывали бешеную самоотдачу», — сказал Аленичев «Чемпионату».