ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев27 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 00:45
    • Олимпиада-2024 официально открыта
    Все новости спорта

    Аленичев: С «Оренбургом» многие футболисты «Спартака» действовали монотонно

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Оренбург
    Дмитрий Аленичев прокомментировал старт сезона в исполнении «Спартака». В первом туре москвичи проиграли в Оренбурге со счетом 0:2.

    Дмитрий Аленичев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Аленичев

    По мнению Аленичева, московский клуб может побороться за чемпионство.

    «С "Оренбургом" многие футболисты "Спартака" действовали монотонно. Считаю, что вполне логичный результат. Но это первая игра. Видно, что команда ещё не в оптимальных кондициях, как и все, за исключением "Зенита". Конечно, "Спартак" будет набирать, но и другие команды тоже.

    Я бы не делал сейчас каких-то глобальных выводов и не критиковал футболистов "Спартака". Руководители видели игру. Конечно, они должны понимать, если никаких усилений не будет, то "Спартак" в тройку не попадёт. Но усиления будут, я уверен. Пора "Спартаку" побороться за чемпионство, как "Динамо" с "Краснодаром" в прошлом году. В это мало верится, но надеюсь на это. Всё-таки "Зенит" на 90% является фаворитом.

    Поражение в Оренбурге — абсолютно закономерный результат. Но уже в этом туре жду от "Спартака" более осмысленной и интересной игры. Также хочу, чтобы они в каждом матче показывали бешеную самоотдачу», — сказал Аленичев «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать в дерби результативной игры
  • «Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сможет ли «Рубин» забить «Зениту»?
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Нас ждет яркий матч в Красноярске
  • «Енисей» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Енисей — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Хиджиката — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Химки — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры