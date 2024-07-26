«Спартак» подписал полузащитника молодежной сборной России

Екатеринбургский «Урал» сообщил , что полузащитникбудет теперь играть за московский

«Благодарим Игоря за игру в футболке "Урала". Желаем успешного продолжения карьеры!», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Игорь Дмитриев является игроком молодежной сборной России и воспитанником «Зенита». Его отец, Сергей Дмитриев, — чемпион СССР 1984 года в составе питерского клуба и в 1991 году в составе ЦСКА, позже он играл в «Спартаке» (1997).

За «Урал» Игорь Дмитриев выступал с 2023 года, всего сыграл 37 матчей, сделал 2 результативные передачи. На портал Transfermarkt 20-летнего игрока оценивают в € 700 тыс.