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    «Спартак» подписал полузащитника молодежной сборной России

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    Екатеринбургский «Урал» сообщил, что полузащитник Игорь Дмитриев будет теперь играть за московский «Спартак».

    Игорь Дмитриев
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    Игорь Дмитриев

    «Благодарим Игоря за игру в футболке "Урала". Желаем успешного продолжения карьеры!», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

    Игорь Дмитриев является игроком молодежной сборной России и воспитанником «Зенита». Его отец, Сергей Дмитриев, — чемпион СССР 1984 года в составе питерского клуба и в 1991 году в составе ЦСКА, позже он играл в «Спартаке» (1997).

    За «Урал» Игорь Дмитриев выступал с 2023 года, всего сыграл 37 матчей, сделал 2 результативные передачи. На портал Transfermarkt 20-летнего игрока оценивают в € 700 тыс.

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