Махачкалинское «Динамо» подало протест на судейство после первого тура РПЛ

Пресс-служба махачкалинскогозаявило о том, что клуб подал протест на судейские решения в 1-м туре российской Премьер-лиги.

«Вопросы к главному судье матча Егору Егорову из Нижнего Новгорода и арбитру VAR Владиславу Безбородову из Санкт-Петербурга возникли у клуба по двум эпизодам: с первым назначенным пенальти в ворота нашей команды и с незасчитанным голом в ворота "Химок" при счёте 1:1», — гласит заявление пресс-службы «Динамо», опубликованное в телеграм-канале клуба.

Напомним, что махачкалинская команда в матче 1-го тура российской Премьер-лиги сыграла вничью с «Химками» со счетом 1:1. В следующем матче «Динамо» встретится с «Краснодаром» 28-го июля.