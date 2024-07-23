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    Махачкалинское «Динамо» подало протест на судейство после первого тура РПЛ

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    Пресс-служба махачкалинского «Динамо» заявило о том, что клуб подал протест на судейские решения в 1-м туре российской Премьер-лиги.

    «Динамо» Махачкала
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    «Динамо» Махачкала

    «Вопросы к главному судье матча Егору Егорову из Нижнего Новгорода и арбитру VAR Владиславу Безбородову из Санкт-Петербурга возникли у клуба по двум эпизодам: с первым назначенным пенальти в ворота нашей команды и с незасчитанным голом в ворота "Химок" при счёте 1:1», — гласит заявление пресс-службы «Динамо», опубликованное в телеграм-канале клуба.

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    • Напомним, что махачкалинская команда в матче 1-го тура российской Премьер-лиги сыграла вничью с «Химками» со счетом 1:1. В следующем матче «Динамо» встретится с «Краснодаром» 28-го июля.

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