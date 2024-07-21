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    Все новости спорта

    «Химки» и махачкалинское «Динамо» поделили очки в 1-м туре РПЛ

    «Химки» — «Динамо» Махачкала: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

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    В матче первого круга подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Идар Шумахов — автор первого года в истории «Динамо» в РПЛ
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    Идар Шумахов — автор первого года в истории «Динамо» в РПЛ

    На 23-й минуте нападающий хозяев Александр Руденко не реализовал пенальти.

    Через 10 минут гости вышли вперед после точного удара центрального защитника Идара Шумахова с передачи Ражаба Магомедова.

    На 39-й минуте «Химки» не реализовали свой второй пенальти в матче. На сей раз промазал Хетаг Хосонов.

    Сразу после перерыва хозяева смогли наконец забить, отличился новичок Антон Заболотный.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Динамо Мх 1:1
    Голы: 0:1 Нардин Мулахусейнович (33'), 1:1 Антон Заболотный (51'), : (88') Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Ориньо, Сергей Терехов, Резиуан Мирзов, Хетаг Хосонов, Лукас Вера, Александр Руденко, Антон Заболотный, Filin A., Andjelkovic N. Динамо Мх: Давид Волк, Сослан Кагермазов, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Антон Крачковский, Никита Глушков, Валентин Пальцев, Ражаб Магомедов, Сердер Сердеров, Cacintura E., Alibekov M. Предупреждение: Andjelkovic N. (45+1')

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Химки» примут «Спартак», а «Динамо» отправится в гости к «Краснодару».

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