«Химки» — «Динамо» Махачкала: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

В матче первого круга подмосковныеи махачкалинскоесыграли вничью со счетом 1:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Идар Шумахов — автор первого года в истории «Динамо» в РПЛ Фото: dinamo-mx.ru

На 23-й минуте нападающий хозяев Александр Руденко не реализовал пенальти.

Через 10 минут гости вышли вперед после точного удара центрального защитника Идара Шумахова с передачи Ражаба Магомедова.

На 39-й минуте «Химки» не реализовали свой второй пенальти в матче. На сей раз промазал Хетаг Хосонов.

Сразу после перерыва хозяева смогли наконец забить, отличился новичок Антон Заболотный.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Динамо Мх 1:1 Голы: 0:1 Нардин Мулахусейнович (33'), 1:1 Антон Заболотный (51'), : (88') Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Ориньо, Сергей Терехов, Резиуан Мирзов, Хетаг Хосонов, Лукас Вера, Александр Руденко, Антон Заболотный, Filin A., Andjelkovic N. Динамо Мх: Давид Волк, Сослан Кагермазов, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Антон Крачковский, Никита Глушков, Валентин Пальцев, Ражаб Магомедов, Сердер Сердеров, Cacintura E., Alibekov M. Предупреждение: Andjelkovic N. (45+1')

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Химки» примут «Спартак», а «Динамо» отправится в гости к «Краснодару».