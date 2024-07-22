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    «Рубин» обыграл «Пари НН» в результативном матче РПЛ

    «Пари НН» — «Рубин»: счет матча 2:4, обзор голов

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    «Рубин» на чужом поле одолел «Пари НН» (4:2) в матче 1-го тура российской Премьер-лиги.

    Мирлинд Даку — автор гола в ворота «Пари НН»
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    Мирлинд Даку — автор гола в ворота «Пари НН»

    Первый гол в этом матче забили нижегородцы уже на 3-й минуте встречи. Нападающий команды Зе Турбо удачно сыграл на подборе и отправил мяч в правый угол ворот.

    Спустя всего 2 минуты «Рубину» удалось сравнять счет благодаря голу нападающего команды Мирлинда Даку. Форвард подстроился под прострел у чужих ворот и забил гол.

    На 33-й минуте «Рубин» вышел вперед. Полузащитник казанцев Александр Зотов забил гол четким ударом из-под защитника в левый угол ворот.

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    На 42-й минуте казанцы забили 3-й гол. Полузащитник «Рубина» Валентин Вада выиграл борьбу у защитника соперника в чужой штрафной и протолкнул мяч в ворота.

    На 71-й минуте «Пари НН» сократил отставание до минимума благодаря голу полузащитника команды Валерия Царукяна. Игрок получил мяч в штрафной соперника и забил гол ударом в левый угол.

    Уже на 90+1-й минуте «Рубин» поставил точку в этом матче, забив 4-й гол. Защитник команды Дмитрий Кабутов пробил точно в правый нижний угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Рубин 2:4
    Голы: 1:0 Зе Турбо (3'), 1:1 Мирлинд Даку (5'), 1:2 Александр Зотов (33'), 1:3 Валентин Вада (42'), 2:3 Валерий Царукян (71'), 2:4 Дмитрий Кабутов (90+1') Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Никита Каккоев, Александр Мухин, Маттео Стаматов, Дмитрий Тихий, Кирилл Боженов, Николай Калинский, Владислав Карапузов, Хуан Мануэль Боселли, Зе Турбо Рубин: Артур Нигматуллин, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Богдан Йочич, Дмитрий Кабутов, Дардан Шабанхаджай, Валентин Вада, Александр Зотов, Мирлинд Даку Предупреждения: Маттео Стаматов (14'), Виктор Александров (20'), Егор Тесленко (30'), Александр Зотов (54'), Никита Каккоев (64'), Хуан Мануэль Боселли (89')

    В следующем матче РПЛ «Рубин» сыграет против «Зенита» 27-го июля, а «Пари НН» встретится с ЦСКА в тот же день.

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