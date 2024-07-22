«Пари НН» — «Рубин»: счет матча 2:4, обзор голов

Первый гол в этом матче забили нижегородцы уже на 3-й минуте встречи. Нападающий команды Зе Турбо удачно сыграл на подборе и отправил мяч в правый угол ворот.
Спустя всего 2 минуты «Рубину» удалось сравнять счет благодаря голу нападающего команды Мирлинда Даку. Форвард подстроился под прострел у чужих ворот и забил гол.
На 33-й минуте «Рубин» вышел вперед. Полузащитник казанцев Александр Зотов забил гол четким ударом из-под защитника в левый угол ворот.
На 42-й минуте казанцы забили 3-й гол. Полузащитник «Рубина» Валентин Вада выиграл борьбу у защитника соперника в чужой штрафной и протолкнул мяч в ворота.
На 71-й минуте «Пари НН» сократил отставание до минимума благодаря голу полузащитника команды Валерия Царукяна. Игрок получил мяч в штрафной соперника и забил гол ударом в левый угол.
Уже на 90+1-й минуте «Рубин» поставил точку в этом матче, забив 4-й гол. Защитник команды Дмитрий Кабутов пробил точно в правый нижний угол.
В следующем матче РПЛ «Рубин» сыграет против «Зенита» 27-го июля, а «Пари НН» встретится с ЦСКА в тот же день.