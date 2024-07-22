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    Горшков: На тренировках «Зенита» все на максимальном уровне

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    Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился впечатлениями от тренировок «сине-бело-голубых».

    Юрий Горшков — защитник «Зенита»
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    Юрий Горшков — защитник «Зенита»

    «Мы тренируемся по-другому. Как я всё ругался в Самаре, там всё это каждый день: всё один в один, жёстко, интенсивно. Никто там не халявит. Всё на максимальном уровне… И по тактическим моментам много всего.

    На самом деле, много объясняют про расположение корпуса, рук, куда ноги заносить», — сказал Горшков в видео, которое было опубликовано на официальном YouTube-канале «Зенита».

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    • Напомним, что защитник 24-го июня перешел из «Крыльев Советов» в стан «сине-бело-голубых», подписав контракт до лета 2027-го года с опцией автоматического продления еще на 1 год.

    Горшков успел провести 2 официальных матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями.

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