Горшков: На тренировках «Зенита» все на максимальном уровне

Защитникподелился впечатлениями от тренировок «сине-бело-голубых».

«Мы тренируемся по-другому. Как я всё ругался в Самаре, там всё это каждый день: всё один в один, жёстко, интенсивно. Никто там не халявит. Всё на максимальном уровне… И по тактическим моментам много всего.

На самом деле, много объясняют про расположение корпуса, рук, куда ноги заносить», — сказал Горшков в видео, которое было опубликовано на официальном YouTube-канале «Зенита».

Напомним, что защитник 24-го июня перешел из «Крыльев Советов» в стан «сине-бело-голубых», подписав контракт до лета 2027-го года с опцией автоматического продления еще на 1 год.

Горшков успел провести 2 официальных матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями.