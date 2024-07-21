Флик отметил, какой футболист нужен «Барселоне»

Наставник «Барселоны»высказался о проблемах команды. Специалист отметил, какого футболиста не хватает сине-гранатовым.

«У меня очень хорошие отношения с Деку (спортивный директор), он работает превосходно, и я этому рад. Мы хотим сделать более качественную команду — для меня это главное. Когда вижу наших игроков, в том числе молодых, иногда думаю, что нам нужен футболист, умеющий выигрывать матчи.

Но у нас также есть хорошие молодые игроки, которым мы должны помочь, чтобы они здесь росли — это наша работа и часть философии», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

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В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в таблице Ла Лиги.