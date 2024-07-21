«Тюмень» — «Алания»: счет матча 0:1, обзор гола

на чужом поле обыграла(1:0) в матче 2-го тура российской Первой лиги.

Единственный гол владикавказская команда забила на 90+4-й минуте. Отличился полузащитник «Алании» Тарас Гаглоев.

Футбол. Россия. Первая лига Тюмень — Алания 0:1 Гол: 0:1 Gagloev T. (90+4') Тюмень: Андрей Савин, Александр Бем, Давид Шавлохов, Артём Кулишев, Максим Петров, Денис Талалай, Денис Ткачук, Андрей Савинов, Kenfak O., Kuptsov D., Poroykov S. Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Алексей Татаев, Сергей Макаров, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев, Dolgov P. Предупреждения: Батраз Хадарцев (3'), Poroykov S. (30'), Хетаг Кочиев (72'), Нури Абдоков (89')

После этого матча владикавказская команда занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 4 очками в активе. «Тюмень» — на предпоследней 17-й позиции без набранных баллов.

В следующем матче «Алания» сыграет против «Родины» 27-го июля, а «Тюмень» встретится с «Шинником» 28-го числа.