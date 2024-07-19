Скалони: Слезы Месси? Он больше всех расстроился из-за того, что покидает своих партнеров

Главный тренер сборной Аргентинывысказался о слезах форварда командыпосле замены в финале Кубка Америки против Колумбии (1:0).

«Я не смотрел на него во время матча, но потом увидел кадры. Он человек, именно он больше всех расстроился из-за того, что покидает своих партнеров. Он не хотел оставлять команду, он всегда хочет играть, и эти воспоминания останутся с ним.

Что касается Ди Марии, то я не был уверен в том, что его стоит менять, ведь он здорово играл. Но хорошо, что у нас был Отаменди, и мы посчитали, что выпустить его — верное решение.

Анхель не заслужил того, чтобы его заменили, но заслужил того, чтобы люди отдали ему должное в эти минуты славы. Это был словно конец фильма», — цитирует Скалони Telenoche.

Напомним, что в итоге аргентинцы второй раз подряд выиграли Кубок Америки.