Ловчев: Кем «Спартак» укомплектован? Какими‑то людьми из офиса?

Известный тренервысказался о нынешнем составе

«Тренер работает всего две‑три недели. Кем команда укомплектована? Какими‑то людьми из офиса? Понятно, что тренер, отсмотрев несколько матчей, будет понимать, какие игроки ему нужны.

"Зенит" — единственный клуб, который практически укомплектован. Они на долгое время обзавелись бразильцами, добавили несколько игроков, сейчас еще ведутся разговоры про Соболева.

Все остальные клубы формируют состав к шестому‑седьмому туру, когда уже теряют много очков. Это плохая работа всех клубов, кроме "Зенита". Там уже состав есть и основной, и запасной.

Остальные еще занимаются этим, и только идут разговоры, что кто‑то там сейчас приедет из Чили или из Аргентины. Поэтому основной фаворит чемпионата — Зенит», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что новый сезоне РПЛ 2024/2025 стартует завтра, 20-го июля. Все прогнозы на матчи чемпионата России можно посмотреть по этой ссылке. Полный календарь поединков — тут.