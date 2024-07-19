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    Ловчев: Кем «Спартак» укомплектован? Какими‑то людьми из офиса?

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    Известный тренер Евгений Ловчев высказался о нынешнем составе «Спартака».

    Даниил Хлусевич («Спартак»)
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    Даниил Хлусевич («Спартак»)

    «Тренер работает всего две‑три недели. Кем команда укомплектована? Какими‑то людьми из офиса? Понятно, что тренер, отсмотрев несколько матчей, будет понимать, какие игроки ему нужны.

    "Зенит" — единственный клуб, который практически укомплектован. Они на долгое время обзавелись бразильцами, добавили несколько игроков, сейчас еще ведутся разговоры про Соболева.

    Все остальные клубы формируют состав к шестому‑седьмому туру, когда уже теряют много очков. Это плохая работа всех клубов, кроме "Зенита". Там уже состав есть и основной, и запасной.

    Остальные еще занимаются этим, и только идут разговоры, что кто‑то там сейчас приедет из Чили или из Аргентины. Поэтому основной фаворит чемпионата — Зенит», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

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