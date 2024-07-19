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    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2024/25

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    В разделе календарей LiveSport.Ru появился полный календарь немецкой Бундеслиги сезона 2024/25 годов.

    Хаби Алонсо (главный тренер «Байера»)
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    Хаби Алонсо (главный тренер «Байера»)

    Новый чемпионат Германии по футболу стартует 23 августа, последний тур намечен на 17 мая 2025 года.

    В первом туре чемпион леверкузенский «Байер» сразится в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха. «Бавария» стартует в чемпионате гостевой встречей с «Вольфсбургом», а дортмундская «Боруссия» примет «Айнтрахт».

    «Боруссия» и «Бавария» сыграют между собой в 12-м туре (30 ноября) и в 29-м туре (12 апреля).

    Противостояния «Байера» и «Баварии» намечены на 5-й тур (28 сентября) и 22-й тур (15 февраля)

    В заключительном 34-м туре «Боруссия» примет «Хольштайн», «Бавария» встретится в гостях с «Хоффенхаймом», а «Байер» сразится с «Майнцем».

    Полный календарь Бундеслиги доступен тут.

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