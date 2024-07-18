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    Коул: Чего еще можно было требовать от Саутгейта? Превзойти Гарета будет непросто

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    Известный в прошлом нападающий Энди Коул высказался об уходе Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Я не считаю, что большая часть критики была справедливой. Всегда можно пройтись по тренеру и сказать: "Он такой-сякой". Но Гарет был самым успешным тренером за последние 58 лет, так что он не может быть настолько плох.

    Я не ожидал его ухода. Ему больно от того, что это произошло. Кто бы ни получил эту работу, желаю ему удачи, потому что ему придется стать Гвардиолой. Новый человек будет на 100% принимать на себя удар за то, что выбрал не тот состав или не тех игроков.

    Если бы Англия была достаточно хороша для того, чтобы выиграть Евро, она бы выиграла, разве нет? Победитель одержал 7 побед в 7 матчах, разве это не свидетельствует о том, что он был сильнее всех?

    Можно говорить, что виноват Гарет, виноваты игроки, кто-то еще. Гарет, возможно, указывает команде, как играть, но игроки, стоит им пересечь линию поля, должны делать все, что нужно для победы.

    Чего еще можно было требовать от Гарета? Кто бы ни пришел вместо него, желаю ему удачи, потому что придется добиться большего, чем Гарет, а это будет непросто», — приводит слова Коула PA.

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    • Саутгейт возглавлял сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством команда дошла до финала на двух чемпионатах Европы подряд и заняла четвертое место на чемпионате мира 2018 года.

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