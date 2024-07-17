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    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь нового сезона Серии А

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    В разделе календарей LiveSport.Ru опубликован полный календарь итальянской Серии А сезона 2024/25 годов.

    Лаутаро Мартинес — нападающий «Интера»
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    Лаутаро Мартинес — нападающий «Интера»

    Первый тур нового сезона чемпионата Италии начнется 17-го августа, а последний будет проводиться 25-го мая 2025-го года.

    В 1-м туре действующий чемпион Италии «Интер» встретится с «Дженоа», «Ювентус» примет «Комо», а «Милан» сыграет против «Торино».

    Уже в рамках 5-го тура мир увидит яркое дерби, где встретятся между собой «Интер» — «Милан». Матч пройдет на поле «черно-синих».

    В 19-м туре Серии А, 5-го января 2025-го года также будет проводиться принципиальное противостояние между «Ромой» и «Лацио».

    Уже в последних матчах сезона 2024/2025 «Комо» примет «Интер», а «Милан» на своем поле сыграет против «Монцы».

    Полный календарь итальянской Серии А можно посмотреть по этой ссылке.

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