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    Экс-тренер «ПСЖ» и «Челси» может возглавить сборную США

    Футбол Сборная США ЧМ-2026 Челси ПСЖ
    Маурисио Почеттино в ближайшее время может возобновить тренерскую деятельность.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    Почеттино входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной США, сообщает Diario Olé.

    В начале июля Федерация футбола США уволила Грегга Берхалтера с поста главного тренера национальной команды после неудачно выступления на Кубке Америки.

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