Экс-тренер «ПСЖ» и «Челси» может возглавить сборную США

в ближайшее время может возобновить тренерскую деятельность.

Почеттино входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной США, сообщает Diario Olé.

В начале июля Федерация футбола США уволила Грегга Берхалтера с поста главного тренера национальной команды после неудачно выступления на Кубке Америки.

Предыдущим местом работы Почеттино был «Челси». Аргентинец покинул лондонский клуб сразу после завершения минувшего сезона из-за разногласий с руководством.

Напомним, сообщалось, что новым тренером сборной США может стать испанец Рафаэль Бенитес.