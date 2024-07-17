Экс-тренер «ПСЖ» и «Челси» может возглавить сборную США

Маурисио Почеттино Фото: globallookpress.com
Почеттино входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной США, сообщает Diario Olé.
В начале июля Федерация футбола США уволила Грегга Берхалтера с поста главного тренера национальной команды после неудачно выступления на Кубке Америки.
Предыдущим местом работы Почеттино был «Челси». Аргентинец покинул лондонский клуб сразу после завершения минувшего сезона из-за разногласий с руководством.
Напомним, сообщалось, что новым тренером сборной США может стать испанец Рафаэль Бенитес.