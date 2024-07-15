Сборная Замбии хочет провести товарищеский матч с Россией

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбиисообщил, что намерен продолжить переговоры со проведении товарищеского матча.

Ранее в РФС опровергли информацию о возможном проведении матча с Замбией.

«Мы скоро вернемся к переговорам с российской стороной о товарищеском матче. У нас достаточно времени, чтобы все завершить, мы никуда не спешим.

Товарищеская игра пройдет в сентябре–октябре, а у нас есть еще июль и август для того, чтобы договориться. У нас есть еще две недели, чтобы уведомить ФИФА о наших соперниках. Они не против, с этим нет никаких проблем.

Сейчас в СМИ ходит много разной информации, поэтому просим дать нам и российской стороне время для того, чтобы согласовать все детали.

Как все будет обсуждено и согласовано, мы об этом объявим сами», — сказал Каманга, слова которого передает Sport24.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).