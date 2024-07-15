Беллингем: Матч показал, что Англия никогда не сдается

Хавбек «Реала» и сборной Англиивысказался о поражении в финале Евро-2024. Турнир прошел в Германии.

Англичане уступили в Берлине со счетом 1:2.

«Мы многим пожертвовали. Мы были истощены морально и физически, но хотели отдать все ради своей страны. Проиграть вот так было по-настоящему жестоко. Вероятно, мы сыграли не лучшим образом, но у нас определенно были хорошие моменты.

Мы чувствовали, что вернулись в +игру, а затем получили удар под дых, пропустив поздний гол — это душераздирающе. Мы не хотели ничего другого, кроме как войти в историю, но нам это не удалось.

На это есть свои причины. Мы проанализируем все как команда. У нас молодой состав. Есть вещи, которые мы можем извлечь из этого турнира. Если смотреть на все с негативной точки зрения, ничего не изменится.

Матч показал, что мы никогда не сдаемся. В конце мы нанесли несколько ударов головой, которые были заблокированы. Это очень тяжело. Но мы должны найти способ прийти в себя. Мы приехали сюда за победой. Я знаю, что люди разочарованы тем, что мы не достигли успеха, но мы определенно что-то выстраиваем», — сказал Беллингем Sky Sports.