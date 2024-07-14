Черчесов: Встреча за Суперкубок — звонок для «Краснодара», что им нужно делать какие‑то выводы

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
«У "Краснодара" не хватало некоторых игроков. "Зенит" провел Летний кубок на большом стадионе, приходило большое количество болельщиков. Игроки петербургской команды были сосредоточены. Бразильцы также качественно отработали. Рад за Семака и Александра Медведева. Все по делу.
Впереди РПЛ, который надо играть. Встреча за Суперкубок — звонок для "Краснодара", что им нужно делать какие‑то выводы», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
В 1-м туре нового сезона российской Премьер-лиги «Краснодар» сыграет против «Ахмата» 21-го июля в 20:00 мск.