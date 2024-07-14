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    Черчесов: Встреча за Суперкубок — звонок для «Краснодара», что им нужно делать какие‑то выводы

    Футбол Суперкубок России Футбол России Краснодар
    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:2) в матче за Суперкубок России.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «У "Краснодара" не хватало некоторых игроков. "Зенит" провел Летний кубок на большом стадионе, приходило большое количество болельщиков. Игроки петербургской команды были сосредоточены. Бразильцы также качественно отработали. Рад за Семака и Александра Медведева. Все по делу.

    Впереди РПЛ, который надо играть. Встреча за Суперкубок — звонок для "Краснодара", что им нужно делать какие‑то выводы», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

    В 1-м туре нового сезона российской Премьер-лиги «Краснодар» сыграет против «Ахмата» 21-го июля в 20:00 мск.

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