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    В «Локомотиве» объяснили скромную трансферную кампанию этим летом

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    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, почему этим летом «железнодорожники» обошлись без дорогостоящих трансферов.

    Владимир Леонченко
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    Владимир Леонченко

    «Сейчас расходы на команду не превышают 70 процентов от базового финансирования. В этих процентах значительно увеличена доля выделяемых средств на медицину и спортивную инфраструктуру.

    Высвобожденные средства идут на финансирование академии: три отделения — мужские Черкизово, Перово и женское.

    Мы регулярно стали инвестировать в поддержку и развитие инфраструктуры "РЖД Арены" и других наших спортивных объектов. В 2022 году была завершена реконструкция Баковки — у основной команды есть современная тренировочная база.

    Для болельщиков на Южной трибуне стадиона открыты клубный магазин, музей и кафе. Для академии — новый манеж.

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    • Сегодня, в сложное для нашей страны время, мы не имеем права просить деньги на покупку дорогостоящих футболистов или брать кредиты в банках под неподъемные проценты.

    Мы должны зарабатывать сами за счет продажи игроков и собственных коммерческих доходов», — приводит слова Леонченко «Спорт-Экспресс».

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