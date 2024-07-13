В «Локомотиве» объяснили скромную трансферную кампанию этим летом

Генеральный директор «Локомотива»рассказал, почему этим летом «железнодорожники» обошлись без дорогостоящих трансферов.

«Сейчас расходы на команду не превышают 70 процентов от базового финансирования. В этих процентах значительно увеличена доля выделяемых средств на медицину и спортивную инфраструктуру.

Высвобожденные средства идут на финансирование академии: три отделения — мужские Черкизово, Перово и женское.

Мы регулярно стали инвестировать в поддержку и развитие инфраструктуры "РЖД Арены" и других наших спортивных объектов. В 2022 году была завершена реконструкция Баковки — у основной команды есть современная тренировочная база.

Для болельщиков на Южной трибуне стадиона открыты клубный магазин, музей и кафе. Для академии — новый манеж.

Сегодня, в сложное для нашей страны время, мы не имеем права просить деньги на покупку дорогостоящих футболистов или брать кредиты в банках под неподъемные проценты.

Мы должны зарабатывать сами за счет продажи игроков и собственных коммерческих доходов», — приводит слова Леонченко «Спорт-Экспресс».