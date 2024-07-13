«Наполи» подписал еще одного защитника

объявил о переходе защитника «Торино»

Контракт Буонджорно с неаполитанским клубом рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что инициатором приглашения 25-летнего защитника стал новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

Transfermarkt оценивает стоимость Буонджорно в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в Серии А 29 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Буонджорно входил в состав сборной Италии на Евро-2024, но не провел на турнире ни одного матча.

Ранее «Наполи» подписал бывшего защитника «Ромы» Леонардо Спинаццолу и Рафу Марина из мадридского «Реала».