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    «Наполи» подписал еще одного защитника

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    «Наполи» объявил о переходе защитника «Торино» Алессандро Буонджорно.

    Алессандро Буонджорно
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    Алессандро Буонджорно

    Контракт Буонджорно с неаполитанским клубом рассчитан на пять лет.

    Ранее сообщалось, что инициатором приглашения 25-летнего защитника стал новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

    Transfermarkt оценивает стоимость Буонджорно в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в Серии А 29 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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    • Буонджорно входил в состав сборной Италии на Евро-2024, но не провел на турнире ни одного матча.

    Ранее «Наполи» подписал бывшего защитника «Ромы» Леонардо Спинаццолу и Рафу Марина из мадридского «Реала».

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