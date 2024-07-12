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    Шунин: Думал, проведу в «Динамо» еще пару сезонов

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    Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос об уходе из столичного коллектива.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Конечно, я не ожидал, что это время наступит сейчас. Я 30 лет провёл в одном клубе. Думал, что ещё как минимум пару сезонов проведу в команде и буду конкурировать, биться за место основного вратаря. Я в хорошей спортивной форме, чувствую себя отлично и мог бы ещё принести пользу. Но что есть, то есть.

    Я очень хотел увидеть ребят, поэтому приехал на базу, чтобы попрощаться лично. Хотелось поблагодарить партнёров по команде, персонал — всех, кто эти годы помогал мне становиться лучше. Здесь очень много моих друзей. Уходить после звонка или СМС было бы неправильно. Они все меня поддержали, мы тепло пообщались.

    Что бы ни случилось, я всегда буду болеть за "Динамо". В последнем сезоне мы были очень близки к чемпионству. Нужно верить, хорошо тренироваться, спрашивать с себя и друг друга на футбольном поле — тогда всё обязательно получится и мы станем чемпионами. Я в этом уверен», — цитирует Шунина «Чемпионат».

    Сейчас Шунин продолжает находиться в статусе свободного агента.

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