РФС обсудит с УЕФА вопрос восстановления позиций в клубном рейтинге

Генеральный секретарь РФСнадеется, чтов будущем восстановит клубный рейтинг России.

«Этот вопрос надо рассматривать, когда будет непосредственно обсуждаться детальное возвращение.

Дальше наша позиция будет заключаться в том, чтобы нас восстановили в рейтинге. Мы не по своей воле не участвуем [в международных турнирах].

Когда это решение принимали, нашу позицию не спрашивали. Поэтому это несправедливо по отношению к клубам и игрокам, которые продолжают работать, играть, готовы участвовать в соревнованиях.

Мы не пойдем в конкретику, пока нет решения по дате или условиям гипотетического возвращения», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, российские клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.