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    РФС обсудит с УЕФА вопрос восстановления позиций в клубном рейтинге

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов надеется, что УЕФА в будущем восстановит клубный рейтинг России.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Этот вопрос надо рассматривать, когда будет непосредственно обсуждаться детальное возвращение.

    Дальше наша позиция будет заключаться в том, чтобы нас восстановили в рейтинге. Мы не по своей воле не участвуем [в международных турнирах].

    Когда это решение принимали, нашу позицию не спрашивали. Поэтому это несправедливо по отношению к клубам и игрокам, которые продолжают работать, играть, готовы участвовать в соревнованиях.

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    • Мы не пойдем в конкретику, пока нет решения по дате или условиям гипотетического возвращения», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, российские клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

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