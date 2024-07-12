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    Де ла Фуэнте может продлить контракт со сборной Испании

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    В сборной Испании хотят предложить новый контракт главному тренеру национальной команды Луису де ла Фуэнте. Об этом сообщает As.

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    Стало известно, что стороны уже ведут переговоры о продлении контракта. В сборной хотят подписать новое соглашение, несмотря на результаты в финале Евро-2024.

    Отмечается, что в национальной команде изъявили желание продлить контракт до чемпионата мира 2026-го года с опцией продления до Евро-2028. К тому же, де ла Фуэнте по новому контракту будет получать не 600 тыс. евро, а 1.8 млн. евро.

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