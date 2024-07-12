Де ла Фуэнте может продлить контракт со сборной Испании

В сборнойхотят предложить новый контракт главному тренеру национальной команды. Об этом сообщает As.

Стало известно, что стороны уже ведут переговоры о продлении контракта. В сборной хотят подписать новое соглашение, несмотря на результаты в финале Евро-2024.

Отмечается, что в национальной команде изъявили желание продлить контракт до чемпионата мира 2026-го года с опцией продления до Евро-2028. К тому же, де ла Фуэнте по новому контракту будет получать не 600 тыс. евро, а 1.8 млн. евро.

Сборная Испании пробилась в финал Евро-2024, где встретится с Англией 14-го июля в 22:00 мск. Матч состоится в Берлине (Германия).