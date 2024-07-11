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    Ван дер Варт: Эти англичане меня взбесили. Какая же они дерьмовая команда

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    Бывший игрок сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт высказался о поражении голландцев от Англии (1:2) в полуфинале Евро-2024.

    Рафаэл ван дер Варт
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    Рафаэл ван дер Варт

    «Эти англичане меня взбесили. Какая же они дерьмовая команда. На самом деле они больше ничего не хотели делать. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, смогли создать голевой момент. Возможно, я немного эмоционален, но могло быть гораздо больше.

    В какой-то момент показалось, что Нидерланды играют все лучше и лучше. У нас было две или три возможности выйти вперед. И затем, в последнюю секунду допустили такую ошибку», — приводит слова ван дер Варта NOS.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Финал Евро-2024 Англия — Испания пройдет 14 июля в Берлине.

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