Ван дер Варт: Эти англичане меня взбесили. Какая же они дерьмовая команда

Бывший игрок сборной Нидерландоввысказался о поражении голландцев от Англии (1:2) в полуфинале Евро-2024.

«Эти англичане меня взбесили. Какая же они дерьмовая команда. На самом деле они больше ничего не хотели делать. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, смогли создать голевой момент. Возможно, я немного эмоционален, но могло быть гораздо больше.

В какой-то момент показалось, что Нидерланды играют все лучше и лучше. У нас было две или три возможности выйти вперед. И затем, в последнюю секунду допустили такую ошибку», — приводит слова ван дер Варта NOS.

Календарь и таблица Евро-2024

Финал Евро-2024 Англия — Испания пройдет 14 июля в Берлине.