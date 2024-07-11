Кейн: Я невероятно горжусь сборной Англии

Нападающий сборной Англиивысказался о выходе команды в финал Евро-2024.

«Остался ещё один матч. Какая же невероятная игра, какое невероятное достижение — мы снова в финале! Это первый финал для нынешней сборной Англии за пределами нашей страны.

Полуфинал был особенным, это особенная ночь. Я невероятно горжусь всеми, кто принимал в этом участие. Всей сборной Англии — игроками и тренерским штабом. Путь к финалу был чертовски тяжёлым, но впереди ещё один матч.

Спасибо всем за поддержку, она значит для нашей команды очень много. Осталась ещё одна игра, давайте сделаем это вместе», — приводит слова Кейна The Sun.

Календарь и таблица Евро-2024

В финале Евро-2024 Англия сразится с Испанией. Встреча состоится 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.