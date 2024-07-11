Галактионов: «Локомотив» не нуждается в массовом усилении

Главный тренер «Локомотива»высказался о текущем составе команды.

«Я верю в наших ребят, в нашу команду, в то, что мы будем дисциплинированы, организованы, уберем шероховатости, будем двигаться вперед и побеждать.

Конечно, нам хочется, чтобы на определенных позициях было еще больше качества. И те ребята, которых со временем, возможно, нам удастся добавить, толкнут команду вперед.

Нам не нужна массовая история. Уже пришли достаточно неплохие игроки — это и Дима Воробьев, и Никита Салтыков, мы вернули Егора Погостнова. В этих позициях мы сбалансированы.

Конечно, были потери Максима (Глушенкова) и Антона (Миранчука). В этой зоне нам желательно иметь качество.

Будем двигаться исходя из того, что есть», — приводит слова Галактионова «Р-Спорт».