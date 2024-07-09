Аршавин: Головин — лучший российский игрок на данный момент

Экс-игрок сборной Россиивысказался обиз «Монако» ииз «Реал Сосьедад».

«Александр Головин — лучший российский игрок на данный момент. Перспективы зависят от него, что он хочет, в целом, я думаю, что он созрел для более сильной команды, но это ему решать.

Нужно смотреть и на команды, если в "Реал" или в "Барселону" из Испании позовут, тогда нужно идти, в "Жирону" я бы не шел, ничем не отличается от "Монако". В Англию я бы переходил в первую шестерку только.

Арсен Захарян мало мне попадался, понятно, что статистика не самая лучшая. Но молодой игрок уехал, выступает в сильной команде. Переход правильный, будущее нормальное», — цитирует Аршавина ТАСС.