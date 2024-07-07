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    Линекер назвал оптимального кандидата на пост тренера сборной Англии

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    Известный в прошлом нападающий сборной Англии Гари Линекер рассказал, кого считает оптимальным кандидатом на смену Гарету Саутгейту во главе сборной Англии.

    Франк Лэмпард
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    Франк Лэмпард

    Это бывший главный тренер «Челси» и «Эвертона» Фрэнк Лэмпард.

    «Я уверен: что бы ни случилось, этот турнир станет последним для Гарета Саутгейта. Если он выиграет, я думаю, что он просто уйдет. А если он этого не сделает, то он всё равно уйдет. Я бы не стал игнорировать Фрэнка Лэмпарда.

    Мне кажется, что он тактически понимает. Игроки сразу начнут его уважать. Я забегаю вперед. Думаю, что ему немного не повезло в своей тренерской карьере», — приводит слова Линекера Goal.

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    Франк Лэмпард работал во второй приход с «Челси» с апреля по июль 2023 года. После этого он является безработным. Также он работал с «Эвертоном» и «Дерби».

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