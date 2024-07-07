Дешам: Вам не кажется, что Мбаппе уже вошел в историю?

Главный тренер сборнойрассказал о влиянии нападающегона команду во время Евро-2024.

«Даже если он не готов на 100%, его присутствие всё равно влияет на соперников, вынуждает адаптироваться. Я знаю это. Вам не кажется, что он уже вошёл в историю? Учитывая то, что он уже сделал? Он хочет войти в истории в ещё больше степени.

Вместе с ним и медицинским персоналом мы сделали всё для того, чтобы он смог играть. Во время подготовки (к Евро-2024) у него тоже были небольшие проблемы со спиной, но Килиан с нами», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, что сборная Франции пробилась в полуфинал Евро-2024, где встретится с Испанией 9-го июля в 22:00 мск. Мбаппе провел на турнире 4 матча, забил гол и сделал голевую передачу.