ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Англия — Швейцария. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Швейцарии
    Вся лентаСамое главное
    Томас Мюллер (сборная Германии)Дневник Евро. Испания и Франция — в полуфинале, Германия и Португалия — в слезах, последний матч Крооса Александр Тарханов«Без Роналду Португалия лучше». Александр Тарханов — о фаворитах Евро и невразумительной игре итальянцев и англичан Дани Ольмо — герой матча Испания — ГерманияКороче, Евро. 5-6 июля
  • 00:43
    • Франция прошла в полуфинал Евро-2024, победив по пенальти Португалию
  • 21:44
    • «Зенит» минимально победил «Тальерес» в матче Летнего кубка
  • 21:38
    • Испания победила Германию в дополнительное время и стала первым полуфиналистом Евро
  • 21:17
    • Педри на Евро-2024 больше не сыграет
  • 20:58
    • Португалия — Франция: стартовые составы на четвертьфинал Евро-2024
  • 20:38
    • Гауфф уверенно вышла в четвертый круг Уимблдона
    Все новости спорта
    Джуд Беллингем и Харри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем и Харри Кейн
    Сборные Англии и Швейцарии сыграют между собой в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года. Матч состоится в Дюссельдорфе, начало — в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Англия

    Сборная Англии вышла в плей-офф с первого места, обойдя Данию, Словению и Сербию. Подопечные Саутгейта набрали 5 очков при одной победе и двух ничьих, забив два гола и пропустив один.

    В первом туре Джуд Беллингем своим голом на 13-й минуте принес англичанами минимальную победу над Сербией (1:0). Второй матч против датчан завершился со счетом 1:1, а в заключительной игре группового этапа со Словенией забитыми мячами так никто и не отличился — 0:0.

    Соперником сборной Англии по 1/8 финала стала Словакия. Коллектив Саутгейта был близок к провалу, уступая 0:1 к 90-й минуте встречи. Спасителем «трех львов» выступил Беллингем, забив на 91-й минуте, а на старте первого экстра-тайма Кейн вывел англичан вперед, зафиксировав итоговый результат — 2:1.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Швейцария

    Швейцарцы прошли групповой этап без поражений, набрав 5 очков при одной победе и двух ничьих. «Красные крестоносцы» оформили выход в плей-офф со второго места, пропустив на первое хозяев турнира — Германию.

    В стартовом для себя матче на Евро сборная Швейцарии уверенно одолела Венгрию (3:1). Две другие встречи с Шотландией и Германией завершились с одинаковым счетом 1:1.

    На первой стадии плей-офф швейцарцы встретились с действующими чемпионами Европы — сборной Италии. Несмотря на более высокий статус соперника, подопечные Мурата Якина показали яркую и смелую игру, обыграв оппонента со счетом 2:0. Голами отметились Фройлер и Варгас.

    Личные встречи

    История противостояния сборных Англии и Швейцарии насчитывает 15 матчей. На счету англичан 11 побед, швейцарцы оказались сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Англия — Швейцария с коэффициентом 2.00.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Динамо — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Легенды Белоруссии — Легенды России
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Колумбия — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Комесана — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Минск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры