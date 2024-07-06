Англия — Швейцария. Онлайн

Сборные Англии и Швейцарии сыграют между собой в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года. Матч состоится в Дюссельдорфе, начало — в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Англия

Сборная Англии вышла в плей-офф с первого места, обойдя Данию, Словению и Сербию. Подопечные Саутгейта набрали 5 очков при одной победе и двух ничьих, забив два гола и пропустив один.

В первом туре Джуд Беллингем своим голом на 13-й минуте принес англичанами минимальную победу над Сербией (1:0). Второй матч против датчан завершился со счетом 1:1, а в заключительной игре группового этапа со Словенией забитыми мячами так никто и не отличился — 0:0.

Соперником сборной Англии по 1/8 финала стала Словакия. Коллектив Саутгейта был близок к провалу, уступая 0:1 к 90-й минуте встречи. Спасителем «трех львов» выступил Беллингем, забив на 91-й минуте, а на старте первого экстра-тайма Кейн вывел англичан вперед, зафиксировав итоговый результат — 2:1.

Швейцария

Швейцарцы прошли групповой этап без поражений, набрав 5 очков при одной победе и двух ничьих. «Красные крестоносцы» оформили выход в плей-офф со второго места, пропустив на первое хозяев турнира — Германию.

В стартовом для себя матче на Евро сборная Швейцарии уверенно одолела Венгрию (3:1). Две другие встречи с Шотландией и Германией завершились с одинаковым счетом 1:1.

На первой стадии плей-офф швейцарцы встретились с действующими чемпионами Европы — сборной Италии. Несмотря на более высокий статус соперника, подопечные Мурата Якина показали яркую и смелую игру, обыграв оппонента со счетом 2:0. Голами отметились Фройлер и Варгас.

Личные встречи

История противостояния сборных Англии и Швейцарии насчитывает 15 матчей. На счету англичан 11 побед, швейцарцы оказались сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.

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